الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

خبير اقتصادي: رفع الرواتب في الأردن لـ 500 دينار على الأقل بات امراً مُلحاً

إغلاق مستودعين لديهما مستحضرات منتهية الصلاحية في عمان

تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات

الطاقة والمعادن: 580914 مسجل على منصة دعم الكهرباء

توقعات أولية بتساقط الثلوج خلال المنخفض القادم

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 59 %

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 26 ألف أسرة الشهر الماضي

توضيح من التعليم العالي حول موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين

مركز الاتصال الوطني يتلقى نحو 4 ملايين مكالمة واستفسار العام الماضي

الأحد، 06-02-2022 10:11 ص

خبيرة روسية: لا توجد أي مضاعفات لدى معظم الأطفال بعد الشفاء من متحور كورونا

61ff757d4236040f420fec4c


الوكيل الاخباري- أعلنت نائب مدير معهد بحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، تاتيانا روجينتسوفا أن معظم الأطفال وفق المعلومات التمهيدية يتعافون من متحور "أوميكرون" دون أي مضاعفات بالنسبة للجسم.

اضافة اعلان

 

وقالت: "لا توجد لدينا إلا معلومات تمهيدية. من المستحيل تقييم تكرار حدوث مضاعفات لدى الأطفال حتى الآن. ويتعافى معظم الأطفال المصابين بـ "أوميكرون" دون أي مضاعفات".

وأضافت في الوقت ذاته أن البعض من الأطفال المتعافين من الفيروس، لا يزال يعاني من التعب والصداع وزيادة طفيفة في درجة الحرارة. وأوضحت: "يجب أن يكون هؤلاء الأطفال تحت إشراف طبيب، كما يجب إجراء اختبار إضافي إذا لزم الأمر".

وقالت روجينتسوفا، سابقا، المضاعفات بعد الشفاء من متحور "أوميكرون" تتميز بأقل عدد من الأعراض من المضاعفات التي تظهر بعد الإصابة بمتحور "دلتا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220206_1644134331-501

اليابان تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا

61ff84f54236040da447e65a

البنك الدولي يعلن عن منحة جديدة لدعم الصحة الفلسطينية

61fe4cb54236045daa04e0ed

الصحة السعودية: ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى 1087 حالة

61ff6fdc4c59b72d0876ac7a

طبيب يكشف النظام الغذائي الصحيح عند الإصابة بمتحور أوميكرون

61ff89d04236040c17437ffb

روسيا.. أكثر من 180 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا

61ff7fb3423604345044aa6f

عالم روسي: نسبة الإصابة بكورونا ستنخفض لكن المرض لن يختفي

أخبار متعلقة
12022102038624041653

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أشهر

12022423505603798201

إيطاليا : 157 وفاة و155659 إصابة جديدة بكورونا

9

قطر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الجائحة

s

لبنان: إصابات أوميكرون تتحول إلى تسونامي

covid+virus+generic+coronavirus+1120+GETTY

'دلتاكرون'.. اكتشاف متحور جديد لكورونا في قبرص

بوظا

الآيس كريم أبرزها.. هذه أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون