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الإثنين، 25-07-2022 12:41 م

خبير: لقاح القنطور قد يساعد في إنهاء جائحة كورونا

الصحة-لقاح-كورونا-لا-يسبب-العقم-للسيدات


الوكيل الإخباري - عبر طبيب المناعة الروسي، فلاديسلاف جيمتشوغوف، عن اعتقاده أن جائحة كورونا قد تنتهي بفضل "القنطور" وهو نوع فرعي لمتحور "أوميكرون"، واصفا إياه بأنه "لقاح حي".

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وأوضح الطبيب أن النوع الفرعي الجديد لمتحور "أوميكرون" الذي أطلق عليه اسم "القنطور" يعد أكثر عدوى وسوف "يحصن" السكان بسرعة.


وأضاف: "أعتقد أن الوباء سيتنهي بعد ذلك. يوجد هناك مثل هذا الاحتمال".


من جانبه قال نائب رئيس معهد الأمراض المعدة الروسية، ألكسندر غوريلوف، سابقا إن روسيا سجلت ازديادا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا النمو لا يعد سريعا للغاية.

 

روسيا اليوم 

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