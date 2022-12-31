السبت 31-12-2022
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السبت، 31-12-2022 10:59 م

دولة عربية تمنع دخول جميع القادمين من الصين

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الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في المغرب بيانا للمقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية.

وأورد بيان الوزارة بأنه على ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الصين، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الدخول إلى المغرب .

وشدد المصدر على أن “هذا الإجراء سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023 حتى إشعار آخر”.

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