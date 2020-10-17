السبت 17-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول تفاوت أسعار الخضار والفواكة

قرارات حكومية هامــة الشهر الحالي

روسيا تسجل 279 وفاة و14922 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع معدلات الفقر عالميا بسبب كورونا

رسالة هامة للأردنيين لمنع زيادة أيام الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 17/10/2020

المستقلة للانتخاب تنشر القوائم الأولية للمرشحين - رابط

ارتفـــاع طفيف على الحـــرارة

تعرف على عقوبة خرق حظر التجول الشامل ومخالفة أوامر الدفاع

تفاصيل حول مدة الحظر الشامل ومتى ينتهي فعلياً




السبت، 17-10-2020 10:08 ص

رائحتان في المطبخ إذا عجزت عن شمهما قد تكون في حاجة لاختبار كورونا

smell


الوكيل الاخباري - يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم أو التذوق علامة رئيسية على الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، كشفت دراسة حديثة عن روائح معينة في حال العجز عن شمها قد تكون جرس إنذار لإجراء اختبار "كوفيد-19".

اضافة اعلان

ونظرا لأن الدراسة أجريت في الهند، فقد اختار الباحثون 5 روائح كانت متوفرة بشكل كبير في المطابخ الهندية، واكتشف معدوها أن الأشخاص الذين واجهوا صعوبة في شم رائحة النعناع وزيت جوز الهند على وجه التحديد كانوا أكثر عرضة لاحقا لإجراء اختبار فيروس "كورونا" المستجد.

في المجمل، فحص فريق بحث الدراسة 25 رائحة، واختاروا في النهاية 5 منها لاستخدامها في التجربة التي كان المشاركون على دراية بها، وهي زيت جوز الهند، والهيل، والشمر، والنعناع، والثوم، ثم قاموا بتصنيف الروائح بناء على الفاعلية والألفة، كما طوروا مجموعة اختبار نموذجية يمكن للناس إعدادها بسهولة في المنزل.

وتوصل الباحثون في الدراسة والتي لم تتم مراجعتها بعد إلى وجود عجز في حاسة الشم في ما يقرب من 50% من المرضى المصابين بفيروس "كورونا" المستجد دون أعراض، وكان من بين الروائح الخمسة التي فشلوا في التعرف عليها أو اكتشافها هي النعناع وزيت جوز الهند.


واكتشفوا أن 36.7% و 22.4% من المرضى أخطأوا في تمييز رائحة النعناع وزيت جوز الهند على التوالي، وبالمثل، كان أكبر عدد من المرضى غير قادرين على شم تلك الروائح بشكل تام: 24.5٪ منهم لا يستطيعون شم رائحة النعناع و20.4٪ لا يستطيعون شم رائحة زيت جوز الهند.


وهناك عدة أسباب تجعل الناس يفقدون حواسهم الشمية بسبب مرض "كوفيد-19"، من أبرزها معاناة الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز التنفسي العلوي من "الاحتقان، والتصريف، وأعراض أنفية أخرى"، والتي يمكن أن تمنع الوصول إلى العصب الشمي، لكن السبب الأكثر ترجيحا، بحسب المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، هو تفاعل التهابي داخل الأنف يمكن أن يؤدي إلى فقدان الخلايا العصبية الشمية أو الرائحة".


لذلك، إذا كنت تتساءل عما إذا كنت مصابا بفيروس "كورونا" المستجد، توجه إلى مطبخك وتذوق هذين المكونين (النعناع وجوز الهند)، وقد ينبهوك إلى الإصابة بعدوى "كورونا" خامدة.

 

 

 



المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1364050

8 وفيات جديدة بكورونا في لبنان

5edc9f1d4c59b74ccb65a048

روسيا تسجل 279 وفاة و14922 إصابة جديدة بكورونا

الم

ألمانيا .. كورونا يتفشى بأرقام قياسية

منم

غزة.. تعافي 85 حالة جديدة من مصابي كورونا

طك

ولاية أسترالية تتغلب على كورونا

belgaimage-162090966-full-2

بلجيكا تغلق جميع المقاهي والمطاعم 4 أسابيع لمكافحة فيروس كورونا

أخبار متعلقة
resize

الهند تسجل 1174 وفاة بفيروس كورونا

thumbs_b_c_f5884d37c6fcbae0e3b5f4dd2d5cf7b9

غزة: تسجيل 47 اصابة جديدة بكورونا

890826

الصين تسجل 32 اصابة جديدة بفيروس كورونا

920201294820219002859

كندا تتخطى حاجز 140 ألف إصابة مؤكدة بكورونا

5f63c24b4c59b77fa13f1d8e

الجزائر تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا

6

تركيا تسجل 66 وفاة و1648 اصابة جديدة بكورونا