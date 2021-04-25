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الأحد، 25-04-2021 11:43 ص

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تستقر تحت الـ9 آلاف وتراجع في الوفيات

روسيا


الوكيل الإخباري - لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثامن على التوالي تحت عتبة التسعة آلاف، فيما شهد مؤشر الوفيات اليومية تراجعا مقارنة مع أرقام الأيام السابقة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 8780 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8828 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2526 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.


ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 332 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقارنة مع 399 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 12 أبريل، فيما تماثل 7540 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و762569 إصابة مؤكدة منها 108232 حالة وفاة و266329 حالة نشطة وأربعة ملايين و388008 حالات شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 127.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 324 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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