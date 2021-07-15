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الخميس، 15-07-2021 12:38 م

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تفوق الـ 25 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ 25 ألف إصابة، مع رصد زيادة غير مسبوقة في عدد الوفيات جراء الوباء لليوم الثالث على التوالي.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي، اليوم الخميس، عن تسجيل 25293 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 23827 إصابة، يوم أمس الأربعاء.


ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (5237 حالة) ومقاطعتها (2444 حالة) وثاني أكبر مدن روسيا، سان بطرسبورغ (1954 حالة).


وارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 791 حالة وفاة (مقابل 786 وفاة، يوم أمس الأربعاء، و780 وفاة يوم الثلاثاء الماضي)، فيما تماثل 21493 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و882295 إصابة مؤكدة، منها 146069 حالة وفاة وخمسة ملايين و278976 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 157.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 600 ألف منها خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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