روسيا تسجل لليوم الثالث أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا

الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة التسعة آلاف إصابة، لليوم الثالث على التوالي.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 9289 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 9252 إصابة أمس الجمعة و9039 إصابة الخميس)، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الإصابات الجديدة (3241 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.



ولا تزال حصيلة الضحايا اليومية لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا فوق مستوى الـ400 وفاة لليوم الرابع على التوالي، إذ رصدت السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 401 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 404 وفيات أمس.



وتماثل 9250 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير.







وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 137.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس، 369 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر : روسيا اليوم