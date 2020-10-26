روسيا تسجل 17347 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري - كشف مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 17 ألفا و347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و531 ألفا و224 حالة إصابة.



وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 17 ألف 347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليم روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 4803 حالة بدون أعراض، وهو ما يمثل 27.7 بالمئة من المصابين".



وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجل 5224 حالة، تليها مدينة سان بطرسبرغ بـ 715 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 499 حالة.

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وأضاف البيان، أن 219 شخصا قد توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 26 ألفا و269 حالة وفاة.



هذا ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا أواخر الشهر القادم، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.



وسجلت روسيا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليا للاختبارات السريرية قريبا.







المصدر : سبوتنك







