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الثلاثاء، 05-01-2021 11:15 ص

روسيا تسجل 24246 إصابة و518 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- عادت أرقام الإصابة اليومية بفيروس كورونا في روسيا للارتفاع اليوم الثلاثاء بعد تراجعها لعدة أيام ماضية، وذلك مع تسجيل 24246 حالة خلال آخر 24 ساعة مقابل 23351 في اليوم السابق.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن 518 شخصا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، مقابل 482 في إحصائية الاثنين، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 59506 من مجموع 3 ملايين 284384 حالة إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وحسب المركز، فإن 22632 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، لتصبح حصيلة المتعافين مليونين و662668 شخصا، مع بقاء 562210 حالات نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية، حيث تم تسجيل 4842 حالة مقابل 3591 أمس، في حين بقي هذا المؤشر في بطرسبورغ تحت عتبة الـ3,7 ألف لليوم الثاني مع تسجيل 3649 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


 




 

 


 

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