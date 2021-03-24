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الأربعاء، 24-03-2021 07:38 م

في حال نجاح التطعيم الجماعي للسكان

روسيا .. توقعات برفع معظم قيود كورونا بحلول الخريف

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توضيحية


الوكيل الإخباري - توقعت رئيس مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو برفع معظم القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في روسيا بحلول فصل الخريف المقبل في حال نجاح التطعيم الجماعي للسكان.

وفي تصريحات صحفية اعتبرت رئيس الغرفة العليا في البرلمان الروسي أن التطعيم الجماعي هو السبيل الوحيد للتغلب على فيروس كورونا، مضيفة: "أعتقد أنه لا توجد أسباب لعدم أخذ اللقاح باستثناء موانع طبية نادرة".

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وذكرت ماتفيينكو أن روسيا كانت إحدى الدول القليلة في العالم التي عاشت تفشي جائحة كورونا بدون اتخاذ إجراءات مفرطة أو مصطنعة أو إغلاقات أو توترات اجتماعية كبيرة، مشيرة إلى أن أحد أسباب ذلك هو الخطوات الواضحة الصحيحة التي اتخذتها قيادة البلاد.


وعبرت رئيسة مجلس الاتحاد عن قناعتها بأن يتعامل المواطنون الروس بكل المسؤولية مع قضية التطعيم، مؤكدة أن العملية ستبقى طوعية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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