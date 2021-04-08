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الخميس، 08-04-2021 09:50 م

روسيا.. مباحثات مع ألمانيا حول لقاح سبوتنيك V

م
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن بدء مباحثات مع الحكومة الألمانية حول إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى ألمانيا.

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وجاء في الحساب الرسمي للقاح الروسي على "تويتر" اليوم الخميس، أن "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بدأ مباحثات مع ممثلي الحكومة الألمانية حول اتفاق أولي بشأن مشتريات لقاح "سبوتنيك V".


ويأتي ذلك بعد توقيع مذكرة بين الصندوق الروسي وسلطات ولاية بافاريا الألمانية حول إمكانية توريد اللقاح الروسي في حال حصوله على الترخيص من الوكالة الأوروبية للأدوية.


كما أعلنت سلطات بعض الولايات الألمانية الأخرى عن استعدادها للمباحثات مع موسكو حول توريدات "سبوتنيك V" وإنتاجه على الأراضي الألمانية.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة لمؤسسة YouGov أن أكثر من نصف سكان ألمانيا مستعدون لتلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.


وحسب الدراسة، التي نقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نتائجها، فإن 55% ممن تم استطلاع آرائهم أبدوا استعدادا لتلقي اللقاح الروسي بعد تسجيله للاستخدام في الاتحاد الأوروبي.


ورفض 19% من المشاركين في الاستطلاع فكرة تلقي اللقاح الروسي، فيما لم يحدد 14% موقفهم، وقال 12% إنهم لا يريدون تلقي أي لقاح ضد فيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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