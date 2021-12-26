طبيب روسي يحذر من خطر الموت المفاجئ بعد أشهر من الإصابة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - قال طبيب المناعة الروسي، نيكولاي كريوتشكوف، إن عددا من المرضى يتعرض لخطر الوفاة بعد بضعة أشهر من الشفاء.

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ووفقا له، هذا يخص كبار السن، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك أولئك الذين يعانون من مرض خطير.



وأضاف الطبيب قد يستمر ظهور أعراض كوفيد-19 على الأشخاص في هذه الفئات، مثل الضعف، واضطرابات القلب، ونشاط المخ، والجهاز العصبي، والنفسية، حتى بعد الشفاء.



وتابع كريوتشكوف أن الجسم "لا يستطيع تعويض ذلك"، خاصة إذا لم يخضع الشخص لعلاج مكثف أثناء المرض.



وقال الطبيب لبوابة "Ura.ru": "نتيجة لذلك، تمرت ثلاثة أو أربعة أشهر ويموت الشخص".



بالإضافة إلى ذلك، أشار طبيب المناعة إلى عدم وجود مثل هذه الوفيات في إحصائيات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

سبوتنيك عربي