طبيب روسي يحذر من سرطان الرئة بعد الإصابة بكورونا

الوكيل الاخباري- حذر الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف من خطر الإصابة بالسرطان بنحو 14 مرة بعد "كوفيد-19"، جراء مضاعفة التليف الرئوي المنتشر في جسم المريض.



وكان مياسنيكوف، الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي المرموق قد عرض الحالات التي يمكن أن تؤدي فيها متلازمة ما بعد "كوفيد-19" إلى سرطان الرئة، حيث أشار إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد لها مظاهر سريرية مختلفة، لكن 25-30% من المصابين، والحاصلين على اختبارات إيجابية لـ "كوفيد-19"، ليس لديهم أية أعراض.

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مع ذلك، وفي حالات نادرة، وبعد شكل حاد من المرض، يحدث التليف الرئوي، وهو عملية تكوين نسيج ندبي في الرئتين.

في مثل هذه الحالات المرضية، يزيد خطر الإصابة بالسرطان من 8 إلى 14 مرة.



ووفقاً لنصائح الطبيب، يتعيّن على المريض الإقلاع عن التدخين فوراً، وبشكل قاطع، ومحاولة فقدان الوزن وتناول الفيتامينات بحذر.



كذلك نوّه الطبيب بأن التليف الرئوي ليس بالضرورة علامة على الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن الإصابة بـ "كوفيد-19". بل يمكن لأي التهاب رئوي حاد أن يترك ندبة، مثل المكورات الرئوية أو السل أو الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن الإنفلونزا.



المصدر: روسيا اليوم