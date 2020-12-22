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الثلاثاء، 22-12-2020 11:01 ص

عالم أمريكي: لا دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس أكثر عدوى

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الوكيل الاخباري - قال العالم أمريكي ذو الأصول المغربية، منصف السلاوي، إنه لا يوجد دلائل على شراسة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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وقال منصف السلاوي، إنه لا دليل قاطع على كون سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في بريطانيا "هي الأكثر عدوى"، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.


وتابع السلاوي :"لا دليل على أنّ هذا الفيروس هو في الواقع أكثر قابلية للانتقال، (لكن) هناك دليل واضح على وجود المزيد منه بين السكان".

 


وأشار السلاوي إلى أن سلالة كورونا الجديدة ستستجيب للقاحات.


ويعمل السلاوي مديرا لبرنامج "وارب سبيد" التابع للحكومة الأمريكية بشأن لقاحات فيروس كورونا، واعتبر أن الجديد في الأمر هو "التصنيف".


وأوضح السلاوي أن معامل أمريكية تعمل حاليا على تحديد مخاطر السلالة الجديدة "ما إذا كانت الأجسام المضادّة ضدّ سلالة كوفيد-19 الأكثر انتشارا".


وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السلالة الجديدة من الفيروس المنتشرة في المملكة المتحدة يعرف عنها أنها أكثر عدوى (أي أنها أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر).


ومع ذلك لا يوجد دليل على أنها أكثر فتكا (أشد تأثيرا)، بحسب تيدروس أدهانوم، الذي قال إن احتواء انتقال الفيروس هو أمر أساسي، وأنها كلما زادت فرصة انتشاره زادت فرص تحوره.


دفعت السلالة الجديدة من الفيروس في المملكة المتحدة عشرات الدول في الاتحاد الأوروبي وحول العالم إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين من البلاد، وأعلنت الحكومة البريطانية تشديد قيود البقاء في المنزل. تم رصد حالات فردية في بعض الدول من السلالة الجديدة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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