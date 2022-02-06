عالم روسي: نسبة الإصابة بكورونا ستنخفض لكن المرض لن يختفي

الوكيل الاخباري- تنبأ عالم الفيروسات الروسي، أناتولي ألتشتاين، بانخفاض الإصابات بفيروس كورونا في المستقبل القريب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرض لن يختفي.



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وقال الباحث: "لا يقتصر الأمر على وجود عدد غير قليل من الأشخاص المحصنين في العالم، بل تم إنتاج عدد كبير من اللقاحات، وقد أصيب كثير من الناس بالمرض. نتيجة لذلك فإن التوقعات بشأن الفيروس سيئة، سوف ينخفض ولكنه لن يختفي".



وأضاف: "سيبقى الفيروس التاجي. سنواصل التحصين، لكن لن تكون هناك جائحة. ستكون هناك حياة طبيعية، لكن يبدو أنه سيتعين علينا التعامل مع هذا الفيروس لفترة طويلة وباستمرار".



تم العثور على متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي. يتميز هذا النوع من فيروس كورونا بـ 30 طفرة تضمن قدرته العالية على العدوى ومقاومته للمناعة. وفقا لرئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، يعتبر "أوميكرون" معديا أكثر بما بين 3و7 مرات، مقارنة بالسلالات السابقة، فيما تم تقليل فترة الحضانة إلى ما بين يومين و5 أيام.

روسيا اليوم