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الجمعة، 07-01-2022 02:32 م

6 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري -سجلت السلطات الصحية في الضفة الغربية من فلسطين 6 وفيات و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين أعلن قطاع غزة تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بالفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 6 وفيات و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و384 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


كما أعلنت تسجيل 116 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين إلى 242 إصابة.


من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1043 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل حالة وفاة واحد، ليرتفع العدد الى 1717 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.


وأشارت الصحة إلى تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 187856 حالة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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