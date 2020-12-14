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الإثنين، 14-12-2020 10:50 ص

علماء: كورونا يصيب قرنية العين بعد الوفاة

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الوكيل الاخباري - كشفت دراستان حديثتان مستقلتان كيف يؤثر فيروس كورونا على عين الإنسان، حيث وجدت دراسة أمريكية أن فيروس كورونا يصيب أنسجة قرنية العين بعد الوفاة، بينما تحدثت دراسة بريطانية عن التهاب العين كأحد أعراض "كوفيد-19".

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- انتشار فيروس كورونا في أنسجة العين
وجد علماء ولاية ميشيغان الأمريكية، أن الفيروس يمكن أن يتسلل إلى أنسجة القرنية (الطبقة الخارجية للعين) التي يمكن استخدامها لعملية الزرع ، مما يثير مخاوف من أن المرض يمكن أن ينتقل إلى متلقي سليم.


وشمل البحث 132 نسيجًا للعين من 33 متبرعًا، كانت مخصصة للاستخدام في عمليات الزرع الجراحية في العديد من الولايات الأمريكية. وتبين أن 13% من المتبرعين كانوا مصابين بالفيروس.


واقترح الباحثون، أن هناك احتمالًا قويًا بأن الفيروس قد يصيب الطبقات الخارجية للعين عن طريق الرذاذ التنفسي بعد السعال أو العطس أو ملامسة اليد للعين، بحسب ما نقلته مجلة "ذي أوكلار سيرفس".


وحول إمكانية انتقال الفيروس عبر الزرع، قال مؤلف الدراسة شاهزاد ميان في بيان: "لا يوجد دليل يشير إلى أن "كوفيد-19" يمكن أن ينتقل خلال عملية زرع القرنية، لكن بياناتنا تؤكد لنا أهمية تحديد من هو مصاب بالفيروس، لتفادي خطر محتمل للانتقال".


وأظهرت نتائج البحث أنه من المهم إجراء اختبار مسحة البلعوم الأنفي بعد الوفاة للكشف عن فيروس كورونا قبل إجراء عملية الزرع.


- التهاب العين كأحد أعراض كورونا
ووجدت دراسة بريطانية أجراها باحثون في جامعة أنجغليا روسكين، أن التهاب العيون يمكن أن يكون أحد أعراض "كوفيد-19"، وفقا لما نقلته مجلة "بي إم جي".


وأبلغ 81% من بين 83 مشاركا في الدراسة عن مشاكل في العين في غضون أسبوعين من ظهور أعراض المرض الأخرى. وأفاد 80% من بينهم أن مشاكل عيونهم استمرت أقل من أسبوعين.


وأشار العلماء أن أهمية هذه الدراسة تكمن في إمكانية فهم كيف يصيب الفيروس ملتحمة العين ثم ينتشر في الجسم.

 

سبوتنيك

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