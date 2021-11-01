الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب الاثنين 1/ 11/ 2021

حملات نظافة يومية بمدارس الرصيفة ضمن بسواعدنا

اتفاقية لإزالة وتنظيف الرسوبيات في سد الموجب

الاحتلال الاسرائيلي يتوغل شرق خانيونس جنوب غزة

وزير الاقتصاد الرقمي: تحميل تطبيق سند ليس إلزاميا على المواطنين

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

إدارة الترخيص تعلن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

الضمان الاجتماعي يبحث عن ورثة أشخاص متوفين ومؤمن عليهم

العثور على جثة فتاة مجهولة على طريق المطار

الإثنين، 01-11-2021 09:04 ص

علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا

كو


الوكيل الإخباري - حدد عدد من العلماء "شرطين أساسيين" يجب توافرهما لكي يصبح فيروس كورونا أقل خطورة في نهاية المطاف، في ظل تزايد قدرته على التحور، وفق تقرير لموقع الإذاعة الأميركية العامة "إن بي آر" NPR.

اضافة اعلان


فالعلماء باتوا يدركون أن هذا الفيروس لا يشبه فيروسات أخرى مستقرة نسبيا مثل الحصبة، لذا وبعد عدة دراسات حددوا عاملين أساسيين لكي يتم حماية كل شخص حول العالم في نهاية المطاف من المرض المروع.


واستطلع الموقع الأميركي آراء علماء وأطباء لمعرفة مستقبل الوباء، الذي أصاب وقتل الملايين حول العالم منذ ظهوره أول مرة عام 2019 في الصين، والنهاية المحتملة له، وما إذا كان سيعود بقوة العام المقبل، أو في المستقبل.


اللقاحات و مناعة القطيع
ويشير التقرير إلى أنه كان هناك بعض الأمل في قدرة البشرية على القضاء تماما على الفيروس، لكنه مع سرعة انتشاره في جميع القارات، وتزايد عدد الحالات، تحول هذا الأمل إلى فكرة الاستئصال المحلي، من خلال الوصول إلى مناعة القطيع والحصول على التطعيمات.


وتقول عالمة الأحياء، جيني لافين، من جامعة "إمروي" في جورجيا: "الأمر مثل أن نقول إنه إذا لم نكن قادرين على القضاء تماما على الفيروس الجديد، فربما نحقق الاستئصال المحلي، كما نفعل مع الحصبة أو شلل الأطفال".


لكن تحقيق ذلك بالنسبة للفيروس الجديد يتطلب استقرار الفيروس وعدم تغير تسلسله الجيني وعدم تحوره بمرور الوقت، وفق عالم الفيروسات بول بينياسز، من جامعة "روكفلر" بنيويورك.


والمشكلة أن فيروسات، مثل الإنفلونزا، على سبيل المثال، تتحور بسرعة كبيرة، لذلك تقلل من فعالية اللقاحات، وبالتالي يصاب الأشخاص بالفيروس بشكل مستمر، ما يستدعي تغيير اللقاحات كل عام، كما تقول عالمة الأحياء الجزيئية كاثرين كيستلر، من جامعة "واشنطن" في سياتل.
ويشير التقرير إلى أنه في بداية الوباء كان الاعتقاد السائد أن الفيروس الجديد أشبه بالحصبة أكثر منه من الإنفلونزا، ثم بدأت المتغيرات في الظهور "وبدا الأمر كما لو أنه لم يتحور فحسب، بل كان يتحور بسرعة كبيرة".


وتشير كيستلر إلى دراسة أجرتها وزملاؤها في جامعة "واشنطن" إلى "تكيف" الفيروس الجديد بشكل ملحوظ في الوقت الحالي بمعدل أعلى أربع مرات من الإنفلونزا الموسمية".


لا نهاية للتطور
ولا تتوقع العالمة "أن يتوقف عن التكيف"، وتقول: "قد يتباطأ، لكن الفيروسات التي تتطور بشكل تكيفي تميل إلى الاستمرار في ذلك. ولا تميل إلى الوصول إلى نهاية للتطور".


ويقول العديد من العلماء إن هذا التطور السريع يبدد الآمال في القضاء على كوفيد-19، كما هو الحال مع الإنفلونزا، ومن المرجح أن يكون قادرا على إعادة إصابة الناس مرارا وتكرارا، وسوف يستمر في العودة عاما بعد عام.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اطفال

الإمارات تجيز استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

كورونا

أكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

استراليا

أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية لأول مرة خلال جائحة كورونا

لقاحات

إعطاء أكثر من 7 مليارات جرعة من لقاحات كورونا في العالم

الصين 2

الصين تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا

بحرين

البحرين: تحديث آلية مستوى انتشار كورونا

أخبار متعلقة
شبس

أطعمة لا ينبغي على مرضى كورونا تناولها

ال

12 وفاة و1559 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

615ac4f54c59b74eef50c522

روسيا أنتجت حوالي 170 مليون لقاح مضاد لكورونا منذ مطلع 2021

1020212114837165437777

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

خفافيش

خفافيش روسيا خالية من الفيروس المسبب لكورونا

6157d4674c59b745334dfb8f

كورونا يحصد أرواح أكثر من 700 ألف شخص في الولايات المتحدة