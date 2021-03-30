على شكل رذاذ للأنف.. تركيا تطلق لقاحها المضاد لكورونا

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصناعة التركي مصطفى فارانك، أن العلماء الأتراك سيجرون قريبًا تجارب سريرية للقاح على شكل رذاذ للأنف ضد فيروس كورونا، ومن المقرر استخدامه هذا العام، حسب صحيفة هابرلر.

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وفقا للوزير، فإن الدواء على شكل رذاذ الأنف، اجتاز بنجاح الاختبارات قبل السريرية. وقال فارناك إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لمثل هذا اللقاح "ستبدأ قريبًا".



وأضاف أنه بعد الانتهاء من جميع التجارب السريرية، تخطط تركيا للبدء في استخدام لقاح الأنف في عام 2021.



يتوقع العلماء، أن يكون اللقاح على شكل بخاخ للأنف أكثر فعالية في مكافحة عدوى فيروس كورونا.



في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بدأت تركيا المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كورونا الخاص بها.

المصدر : سبوتنك



