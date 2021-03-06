عودة الأنشطة التجارية في ولاية أريزونا الأميركية

الوكيل الإخباري -أعلنت ولاية أريزونا الأميركية إنهاء إجراءات الإغلاق الذي فرضته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وعودة طبيعة الأنشطة التجارية والفعاليات إلى ما قبل الجائحة.



وقال حاكم الولاية، دوغ دوسي، في بيان له إن ولاية أريزونا ستعيد فتح جميع الشركات بشكل كامل .



وأضاف: "لقد تعلمنا الكثير خلال العام الماضي، وقامت شركاتنا بعمل رائع استجابة لهذا الوباء وبطريقة آمنة ومسؤولة. وسوف نتذكر دائما التضحية التي قدمتها تلك الشركات وموظفوها أيضا إضافة إلى وعيهم للحد من تفشي الفيروس".



وفي الأسبوع الماضي، أعلن عدد من المناطق في الولايات الأميركية تخفيف القيود التي فرضت بسبب الجائحة بعد انخفاض أعداد الإصابات، حسب ما ذكرت شبكة اي بي سي الأميركية.

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سكاي نيوز





