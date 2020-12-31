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الخميس، 31-12-2020 10:31 ص

غزة: 15 وفاة و708 إصابات جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري-  أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن تسجيل خمسة عشرة وفاة و708 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، انه تم اجراء 2723 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية، وتسجيل خمسة عشرة وفاة، و708 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 990 شخصا من المصابين.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 40575 اصابة، من بينها 9879 حالة نشطة، و30354 حالة شفاء، و371 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغ 270 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة164 حالة


 




 

 


 

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