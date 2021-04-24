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السبت، 24-04-2021 01:05 م

غزة: 7 وفيات و872 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل سبع وفيات و872 اصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا انه تم اجراء 3026 فحصا مخبريا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، لافتة الى تعافي 1015 حالة جديدة من مصابي الفيروس.


واشارت الى ان اجمالي الاصابات بلغ 96953 اصابة من بينها 17350 حالة نشطة و 78764 حالة تعاف، فيما بلغ اجمالي الوفيات 839 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 373 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 282 حالة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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