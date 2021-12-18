فايزر تكشف توقعات صادمة بشأن استمرار جائحة كورونا

الوكيل الإخباري - كشفت شركة فايزر، أمس الجمعة، عن تنبؤات صادمة بشأن استمرار جائحة فيروس كورونا في العالم.

اضافة اعلان



وقالت الشركة فايزر، أن جائحة كوفيد-19 ستستمر حتى 2024، وأن المرض المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم خلال نفس العام.



وأكد ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر في بيان إلى المستثمرين، أن الشركة تتوقع أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين.



وأضاف أن دولا أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية.



وقال دولستن، "متى وكيف يحدث هذا بالضبط، الأمر سيعتمد على تطور المرض ومدى الفعالية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدلات تطعيم منخفضة".



وطورت فايزر لقاحها لكوفيد-19 مع شركة بيونتك الألمانية وتتوقع حاليا، أن تبلغ عائداته 31 مليار دولار في العام المقبل. وتعتزم الشركة إنتاج أربعة مليارات جرعة في العام المقبل.



ولدى الشركة المنتجة للأدوية أيضا حبوب تجريبية مضادة للفيروسات تسمى باكسلوفيد أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90 بالمئة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وذلك في تجربة سريرية.

سبوتنيك عربي