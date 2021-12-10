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الجمعة، 10-12-2021 08:36 م

رئيس فايزر: جرعة رابعة من اللقاح لمحاربة أوميكرون

فايزر


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، إن جرعة رابعة من لقاحها المضاد ‏لفيروس "كورونا" المستجد قد تكون مطلوبة في النهاية، وسط المخاوف من متحور "أوميكرون".‏

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وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أنه "اعتقد سابقا أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة بعد مرور 12 شهرا من الحصول على الجرعة الثالثة، لكن مع "أوميكرون" قد يلزم زيادة هذا الجدول الزمني".
وقال: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الجرعة الرابعة"، لافتا إلى جدوله الزمني السابق البالغ 12 شهرا.


تأتي تصريحات رئيس "فايزر" بعد أن صرحت شركته أن "3 جرعات يبدو أنها توفر حماية جيدة".

 

سبوتنيك عربي




 




 

 


 

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