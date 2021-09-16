فرنسا تلزم العاملين بقطاع الصحة التطعيم ضد كورونا

الوكيل الاخباري - دخل قانون إلزامية التطعيم لعمال الرعاية الصحية في فرنسا، حيز التنفيذ الأربعاء، والذي كان الرئيس إيمانويل ماكرون أصدر تعميما بشأنه قبل شهرين وصادق عليه لاحقا مجلس الشيوخ والمجلس الدستوري.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

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