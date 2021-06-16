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الأربعاء، 16-06-2021 08:26 م

باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة

فرنسا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات اعتبارا من الخميس

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أنه تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع بداية من الخميس 17 يونيو، باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة.

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وقال رئيس الحكومة الفرنسية إن هذا القرار جاء بناء على تحسن الوضع الصحي "بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع".


وأوضح كاستكس أنه سيتم تغيير قرارات المحافظات التي تنظم ارتداء الكمامات في الهواء الطلق اعتبارا من 17 يونيو.


كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل.
وأشار كاستكس إلى أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس، ومن المفترض أيضا إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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