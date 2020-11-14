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السبت، 14-11-2020 01:13 م

129 حالة تعافٍ

فلسطين تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا

فليس
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزير الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 72 عاماً من زعترة ومواطنة 24 عاماً من العبيدية بمحافظة بيت لحم، مواطنة 66 من حزما بضواحي القدس، مواطنة 66 عاماً من الجزون بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 84 عاماً من بيت أمر بمحافظة الخليل، مواطنة 91 من نابلس ومواطن 82 من مخيم عين بيت الماء بمحافظة نابلس، مواطنة 89 عاما من برقين ومواطن 74 عاماً من تعنك بمحافظة جنين )، إصافة إلى وفاة مواطنة 67 عاماً من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 129 حالة في الضفة الغربية (الخليل 47، جنين 20، نابلس 27، طولكرم 24، سلفيت 10، طوباس 1)، قطاع غزة 295.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (25)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (72)، جنين (27)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (17)، طولكرم (19)، طوباس (4)، قطاع غزة (310)، ضواحي القدس (10).

ولفتت الكيلة، إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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 المصدر : دنيا الوطن 

 

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