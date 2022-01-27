الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي: نتابع باهتمام قضية سائق الجرافة الذي توفي أثناء إزالة الثلوج في عمان

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

حيل ذكية على واتس آب قد لا يعرفها المستخدمون

تعرّف على سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من ظهر الخميس - ارقام

اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

الخميس، 27-01-2022 04:05 م

فلسطين: قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية في حال تواصل ارتفاع الإصابات بكورونا

61f28dd442360463dc0cdd16


الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بحال تواصل ارتفاع أعداد المصابين وحالات الإدخال للمشافي نتيجة فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وكشف مدير الشؤون الصحية في محافظة رام الله والبيرة مهدي راشد، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، أن "حالات الإصابات بكورونا في تزايد متواصل منذ أيام ولكن حالات لإدخال المشافي والموجودة في أقسام العناية المركزة لم تستدع اتخاذ هذه الاجراءات حتى اللحظة".

وأضاف: "لكن نحن لم نصل إلى ذروة الموجة الخامسة ونتوقع الوصول إليها مع بداية شهر فبراير خلال الأيام القادمة".

وأردف راشد: "سبق أن حذرنا من هذه الموجة وارتفاع الإصابات على الرغم من أننا كنا أقل البلدان خسارة نتيجة كورونا، لكن في هذه الموجة الخسائر كبيرة":

وقال: "كل هذا سببه عدم التزام المواطنين بالتعليمات وعدم تلقي عدد كبير للقاحات اللازمة، لذلك قد نضطر للجوء لإجراءات صعبة وقاسية، وهذا يعود لتقييم المرحلة القادمة".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f29dcb42360414cb4be889

ولاية جزائرية تسجل 17 إصابة بكورونا وسط الأطفال ومن ضمنهم مواليد جدد

61f29e3e42360462be7f8ecf

كوريا الجنوبية.. إصابة 27 جنديا بكورونا

shutterstock_1677695053

لا كمامات الزامية من اليوم .. بريطانيا تعلن انتهاء قيود كورونا في البلاد

61f295eb4c59b71fdb546a80

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا!

3-83-1200x675

دراسة: طفح جلدي يظهر بعد تلقي حقنة فايزر المعززة

Untitled-4-3-1200x675

السعودية.. غرامة وسجن وإبعاد عقوبة مخالفي الحجر الصحي

أخبار متعلقة
61e28dfa4c59b71bff0fe26e (1)

كورونا في روسيا..الإصابات فوق الـ27 ألفا والوفيات تنخفض تدريجيا

61e12fdc4c59b7194747d177

عارض خفي لكورونا يسمعه المريض دون سواه

61de9c924c59b7632876a4ef

منظمة الصحة العالمية تحذر من التعامل مع كورونا على أنه مرض متوطّن

61de7e6f4236047aa26eacf0

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

61de7c5842360461333dd746

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم