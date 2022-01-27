فلسطين: قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية في حال تواصل ارتفاع الإصابات بكورونا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بحال تواصل ارتفاع أعداد المصابين وحالات الإدخال للمشافي نتيجة فيروس كورونا.

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وكشف مدير الشؤون الصحية في محافظة رام الله والبيرة مهدي راشد، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، أن "حالات الإصابات بكورونا في تزايد متواصل منذ أيام ولكن حالات لإدخال المشافي والموجودة في أقسام العناية المركزة لم تستدع اتخاذ هذه الاجراءات حتى اللحظة".



وأضاف: "لكن نحن لم نصل إلى ذروة الموجة الخامسة ونتوقع الوصول إليها مع بداية شهر فبراير خلال الأيام القادمة".



وأردف راشد: "سبق أن حذرنا من هذه الموجة وارتفاع الإصابات على الرغم من أننا كنا أقل البلدان خسارة نتيجة كورونا، لكن في هذه الموجة الخسائر كبيرة":



وقال: "كل هذا سببه عدم التزام المواطنين بالتعليمات وعدم تلقي عدد كبير للقاحات اللازمة، لذلك قد نضطر للجوء لإجراءات صعبة وقاسية، وهذا يعود لتقييم المرحلة القادمة".

روسيا اليوم