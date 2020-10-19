الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

السويلميين .. غادر الأردن ليتلقى التعليم فعاد إليه مكفنا

تعديل برنامج توزيع المياه في عمان

منصة زين للإبداع.. 6 أعوام في خدمة الشباب وريادة الأعمال

الصحة للوكيل : حاولنا تأمين مليون مطعوم ثلاثي دون جدوى

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

اجراء جديد للتعامل مع المشتبه في اصابتهم بكورونا

اعلان من وزارة التربية لطلبة المدارس

الصفدي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

تطور جديد في أزمة مرتضى منصور واللجنة الأولمبية المصرية

الصين : 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا




الإثنين، 19-10-2020 12:33 م

فلسطين: 6 وفيات و543 إصابة جديدة بكورونا

277


الوكيل الإخباري-أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و572 حالة تعاف.

اضافة اعلان

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87,7 بالمئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11,5 بالمئة، ونسبة الوفيات 0,8 بالمئة، من مجمل الإصابات.


واشارت الى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


ووصل عدد الاصابات الكلي في فلسطين منذ انتشار الفيروس الى 85539 اصابة، وعدد الوفيات 478 حالة وفاة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
645727_o

توقيع اتفاقية لتوزيع اللقاح الروسي ضد كورونا في الهند

ة

ألمانيا: 12 وفاة جديدة بكورونا

1D2A1071

الاحتلال يسجل 7 وفيات و892 إصابة جديدة بكورونا

20

مصر تستعد لتجربة لقاح ضد كورونا

700x414

غزة تسجل وفاة و77 إصابة جديدة بكورونا

5f8d3b004c59b7415c27f6f7

الصحة العالمية: أدوية شائعة لعلاج كورونا خيبت الآمال

أخبار متعلقة
154-201828-new-cases-corona-palestine-raise_700x400

الشؤون الفلسطينية تعلق دوامها بعد ظهور إصابات بكورونا

700x414

فلسطين: 4 وفيات و 416 إصابة جديدة بكورونا

4444

فلسطين: 9 وفيات و611 إصابة جديدة بكورونا

image

الهند: 1247 وفاة و94 ألف اصابة بكورونا

5ed73a964c59b77328552b64

الهند: 1247 وفاة و94 ألف اصابة بكورونا

unnamed

تونس تسجل 540 إصابة جديدة بكورونا