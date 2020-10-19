فلسطين: 6 وفيات و543 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري-أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و572 حالة تعاف.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87,7 بالمئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11,5 بالمئة، ونسبة الوفيات 0,8 بالمئة، من مجمل الإصابات.



واشارت الى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



ووصل عدد الاصابات الكلي في فلسطين منذ انتشار الفيروس الى 85539 اصابة، وعدد الوفيات 478 حالة وفاة.



