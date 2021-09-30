الخميس 30-09-2021
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قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

الخميس، 30-09-2021 08:59 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

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الوكيل الاخباري- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 233 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 233.225.368، وإجمالي الوفيات4.773.701.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ695092 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.351.460.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ596122 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.399.546.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات447751، وإجمالي إصابات 33.716.451.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ276973 وإجمالي إصابات 3.655.395.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 202700، وإجمالي إصابات 7.377.774.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199329، وإجمالي إصابات 2.174.219.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 141826، وإجمالي إصابات 4.213.414.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات  136896 وإجمالي إصابات 7.807.955.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130870، وإجمالي إصابات 4.668.261.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126261، وإجمالي إصابات 4.955.848.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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