قطر تشهد استقرارا في تفشي فيروس كورونا منذ أسابيع

الوكيل الاخباري -

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قالت وزيرة الصحة العامة في قطر، الدكتورة حنان محمد الكواري، إن بلادها تشهد حالة استقرار في تفشي فيروس كورونا منذ عدة أسابيع مؤكدة عن البلاد لم تشهد موجة ثانية للفيروس.وأضافت الوزيرة القطرية في كلمة خلال مؤتمر قطر للصحة 2021 الذي أقيم "عن بعد" اليوم السبت، أن هذا الاستقرار لا يعني "أننا في أمان تام من خطر الموجة الثانية".وأشارت إلى أنه ومنذ المراحل الأولى من هذه الجائحة، جرى العمل على توسعة سريعة لتوفير أسرّة للحالات الحادة وحالات وحدات العناية المركزة، لإدراك الجهات المختصة بأن 14 بالمائة من المرضى سيحتاجون إلى دخول المستشفى و 5 بالمائة منهم قد يحتاجون إلى عناية مشددة في وحدات العناية المركزة.وشددت على أن الاستمرار في توفير العلاج والرعاية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، قد مثل أحد أبرز التحديات التي واجهتها قطر أثناء الجائحة .