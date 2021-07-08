قطر : تطبيق اجراءات جديدة للسفر

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تطبيق إجراءات جديدة لضمان استمرار تسهيل عملية الدخول إلى دولة قطر عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية وذلك للمسافرين ممن استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاحات معتمدة اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة القطرية اليوم، سيتم تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات والتدابير الاحترازية على المواطنين والمقيمين والزوار والتي تم استحداثها بهدف الحصول على تجربة سفر سهلة وآمنة مع الحفاظ على الصحة العامة بالدولة والإجراءات المتخذة سابقاً للحد من انتشار فيروس كورونا .وبحسب البيان سيتعين على المسافرين القادمين إلى قطر من جميع المنافذ، التسجيل الإلكتروني المسبق على الموقع الخاص ببيانات المواطنين والمقيمين لمكافحة كورونا، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة قبل الوصول إلى دولة قطر بمدة لا تقل عن 12 ساعة.