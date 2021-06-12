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السبت، 12-06-2021 08:57 ص

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، مقابل 22 إصابة قبل يوم.

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وذكرت اللجنة في بيان أن 8 حالات من الإصابات الجديدة محلية، مقابل تسع إصابات قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة، التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27، مقابل 25 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 91394 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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