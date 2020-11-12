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الخميس، 12-11-2020 09:49 ص

كندا تتخطى حاجز 277 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس، عن تخطي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 277 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان، ان البلاد سجلت حتى اليوم الخميس اجمالي 277061 إصابة بكورونا، تعافى منها 223199 مريضاً، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس 10685 .


ودعا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في بيان اليوم، إلى عدم إبقاء قطاعات الاقتصاد الكندي مفتوحة إذا كان ذلك يعرض حياة الكنديين للخطر، مطالبا حكومات المقاطعات بالتواصل للحصول على مزيد من المساعدة من الحكومة الفيدرالية إذا كانوا بحاجة إليها .


وقال ترودو، ان التغلب على كورونا هو السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد الكندي، مشددا على أهمية الحفاظ على الاجراءات الاحترازية الشخصية والمجتمعية المعمول بها للحد من الارتفاعات المقلقة لحالات الإصابة بكورونا في البلاد .


 




 

 


 

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