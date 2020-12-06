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الأحد، 06-12-2020 10:43 م

كندا تتخطى حاجز 412 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الأحد تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 412 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.
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وقالت السلطات في بيان، إن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس بلغ 412540 إصابة تعافى منها 327657 مريضا فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 12628.

وأوضح البيان أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك وأونتاريو وبرتيش كولومبيا وألبرتا سجلت اليوم 6426 إصابة جديدة بالفيروس.

وتصدرت مقاطعة كيبيك حالات الإصابة والوفيات في البلاد مُسجلة إجمالي 151599 إصابة تعافى منها 130018 مريضا فيما بلغت حصيلة الوفيات 7255.

وجاءت مقاطعة أونتاريو في المرتبة الثانية مُسجلة إجمالي 127309 إصابة تعافى منها 107990 مريضا فيما بلغت حصلة ضحايا الفيروس 3772 شخصا.

 




 

 


 

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