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الخميس، 22-04-2021 09:02 ص

كندا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية بمقاطعة كيبيك، عن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية بالمقاطعة، لرجل من مدينة مونتريال .

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وقالت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا تيريزا تام في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة الفيدرالية الكندية تراقب الرحلات الجوية القادمة من الهند، بسبب الطفرة الهائلة في حالات كورونا التي تجتاح هذا البلد.


وأضافت أن السلطات الصحية الكندية تعمل على تقييم المخاطر بشأن سلالة كورونا الهندية لاتخاذ الخطوات التالية، مشيرة إلى أن اختبارات الصعود المسبق لكورونا على خطوط الطيران والاختبارات عند الوصول والحجر الصحي الذي تفرضه الحكومة .


أوضحت تام ان كيبيك تتصدر حالات الوفاة المرتبطة بكورونا على مستوى كندا بتسجيلها 10838 وفاة منذ بداية الجائحة، مشيرة الى أن المقاطعة سجلت اليوم 1217 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما رفع إجمالي حالات الإصابة بكورونا فيها إلى 340397 إصابة، تعافى منها 317338.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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