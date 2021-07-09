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الجمعة، 09-07-2021 10:21 ص

كندا تعلن عدم السماح للسائحين غير المطعمين ضد كورونا بدخول أراضيها

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن عدم السماح للسائحين الأجانب الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، بدخول كندا وذلك لعدم تعريض التقدم المحرز في احتواء الفيروس للخطر.

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وقال ترودو في بيان اليوم الجمعة، إن كندا لن تسمح للسائحين غير المطعمين بدخول البلاد، مشيراً إلى أن هذا لن يحدث لفترة طويلة.


وأشار ترودو إلى أنه في الخطوة التالية ستنظر الحكومة الكندية في الإجراءات التي يمكن السماح بها للمسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل بلقاحات كورونا، مضيفا سيكون لدينا المزيد لنقوله في الأسابيع المقبلة.


وأكد رئيس الوزراء الكندي، أن محادثات بلاده في المرحلة الحالية مع الولايات المتحدة تركز على عملية رفع القيود الحدودية بين الدولتين على المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل.


وكانت كندا والولايات المتحدة، أغلقتا الحدود بينهما أمام السفر غير الضروري منذ آذار 2020 وتستمر القيود الحدودية بينهما حتى 21 تموز الجاري على الأقل.

 

--(بترا)

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