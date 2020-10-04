الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

كندا: 19 وفاة و 1645 إصابة جديدة بكورونا

ارادة ملكية بتعيين عاطف الخرابشة رئيسا لجامعة الحسين بن طلال

تعميم من وزير الصحة

تركيا: 57 وفاة و 1429 إصابة جديدة بكورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

الجزائر: 4 وفيات و141 إصابة جديدة بكورونا

المغرب: 37 وفاة و2044 إصابة جديدة بكورونا

بيان هام من وزارة التعليم العالي

بريطانيا: 49 وفاة و 12872 إصابة جديدة بكورونا

السعودية: 25 وفاة و390 إصابة جديدة بكورونا




الأحد، 04-10-2020 10:47 م

كندا: 19 وفاة و 1645 إصابة جديدة بكورونا

6


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الأحد تسجيل 19 وفاة و 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو اللتين تتصدران باقي المقاطعات الكندية من حيث أعداد الإصابة والوفيات بكورونا منذ بدء الجائحة.
اضافة اعلان

وقالت السلطات الصحية في كيبيك في بيان أن المقاطعة سجلت اليوم 12 وفاة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5878، كما أعلنت تسجيل 1079 إصابة جديدة بالفيروس لتصل حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 78459 تعافى منها 65304 مريضا.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية، تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا ليصل مجموع الوفيات بالمقاطعة إلى 2975، كما أعلنت تسجيل 566 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 54199 تعافى منها 45819 شخصا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

تركيا: 57 وفاة و 1429 إصابة جديدة بكورونا

6

الجزائر: 4 وفيات و141 إصابة جديدة بكورونا

1

المغرب: 37 وفاة و2044 إصابة جديدة بكورونا

99

بريطانيا: 49 وفاة و 12872 إصابة جديدة بكورونا

3

السعودية: 25 وفاة و390 إصابة جديدة بكورونا

1

العراق: 52 وفاة و3210 إصابات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
2e92ee88-9db8-458a-997b-729171862910

أوكرانيا تعاود تسجيل عدد كبير من اصابات كورونا

5f6d3b2842360410b52701e7 (1)

الصين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

كورونا-3-1-780x405

كندا تتخطى حاجز 147 ألف إصابة بفيروس كورونا

2e92ee88-9db8-458a-997b-729171862910

تراجع معدل اصابات كورونا في فرنسا

5f63c24b4c59b77fa13f1d8e

الجزائر تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا

5f5343084c59b736bf7c312e

روسيا: 110 وفيات و5205 إصابة جديدة بكورونا