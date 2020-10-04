كندا: 19 وفاة و 1645 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الأحد تسجيل 19 وفاة و 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو اللتين تتصدران باقي المقاطعات الكندية من حيث أعداد الإصابة والوفيات بكورونا منذ بدء الجائحة.وقالت السلطات الصحية في كيبيك في بيان أن المقاطعة سجلت اليوم 12 وفاة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5878، كما أعلنت تسجيل 1079 إصابة جديدة بالفيروس لتصل حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 78459 تعافى منها 65304 مريضا.من جهتها أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية، تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا ليصل مجموع الوفيات بالمقاطعة إلى 2975، كما أعلنت تسجيل 566 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 54199 تعافى منها 45819 شخصا.