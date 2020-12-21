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الإثنين، 21-12-2020 10:21 ص

كوريا الجنوبية تشدد إجراءاتها بعد تسجيل أكبر عدد وفيات يومية بكورونا

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الوكيل الاخباري - اعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن تسجيل البلاد أكبر عدد وفيات يومية بفيروس كورونا، فيما ستحظر العاصمة سيئول ومحيطها التجمعات لأكثر من 5 أشخاص.

يأتي ذلك، في ظل ارتفاع عدد الإصابات الذي شكل ضغطا على النظام الصحي ودفع الشرطة لمداهمة مقار أنشطة تجارية تشتبه بانتهاكها قواعد التباعد الاجتماعي.

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وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية إنها سجلت 24 وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 698، كما سجلت 926 حالة إصابة جديدة بالفيروس نزولا من الرقم القياسي البالغ 1097 يوم الأحد، وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 50 ألف حالة وفقا لأحدث بيانات.


وأربك الارتفاع الأخير في عدد الإصابات جهود احتواء الفيروس، بينما تشهد البلاد نقصا في عدد الأسرة بالمستشفيات مما زاد من الجدل بشأن ضرورة تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.


إلى ذلك، أعلن مسؤولون أن العاصمة الكورية الجنوبية والمناطق المحيطة بها ستحظر معظم التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر في وقت لاحق من هذا الأسبوع في محاولة للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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