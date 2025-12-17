المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة في طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

