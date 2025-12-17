الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي

وأكدت الوزارة أن الحركة المرورية استمرت على الطرق التي شهدت تساقطًا للثلوج دون تسجيل أية حوادث أو أضرار غير اعتيادية، لافتة إلى أن فرقها قامت بإزالة الثلوج أولًا بأول، ولم يتم إغلاق أي طريق، ما أسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق.
وتابعت الوزارة منذ ساعات الفجر الأولى أعمال الفرق الميدانية في مواقعها، وتواصل مباشرة مع العاملين، مثمّنًا جهودهم المبذولة خلال ساعات الليل والظروف الجوية السائدة، وموجّهًا المعنيين في الوزارة ومديريات الأشغال بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان استمرار الجاهزية والاستجابة السريعة.
وفي إطار استعداداتها لموسم الشتاء، كانت الوزارة قد أنهت ترتيبات شاملة شملت تجهيز غرف الطوارئ في المركز والمديريات، ورفع جاهزية الآليات والمعدات المتخصصة للتعامل مع الثلوج والسيول والانجرافات، إضافة إلى تنظيم مناوبات ميدانية على مدار الساعة وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتؤكد استمرارها في متابعة الأحوال الجوية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة المرورية خلال الظروف الجوية المختلفة.
