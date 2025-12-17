الأربعاء 2025-12-17 12:12 م

الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي

وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الأشغال العامة والإسكان
الأربعاء، 17-12-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ ساعات فجر اليوم مع تساقط الثلوج الذي شهدته طرق في جنوب المملكة، حيث واصلت فرقها الميدانية انتشارها طوال ساعات الليل في مختلف المناطق، ضمن خطة طوارئ مفعّلة مسبقًا لمواجهة الظروف الجوية.

وأكدت الوزارة أن الحركة المرورية استمرت على الطرق التي شهدت تساقطًا للثلوج دون تسجيل أية حوادث أو أضرار غير اعتيادية، لافتة إلى أن فرقها قامت بإزالة الثلوج أولًا بأول، ولم يتم إغلاق أي طريق، ما أسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق.

اضافة اعلان


وتابعت الوزارة منذ ساعات الفجر الأولى أعمال الفرق الميدانية في مواقعها، وتواصل مباشرة مع العاملين، مثمّنًا جهودهم المبذولة خلال ساعات الليل والظروف الجوية السائدة، وموجّهًا المعنيين في الوزارة ومديريات الأشغال بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان استمرار الجاهزية والاستجابة السريعة.

وفي إطار استعداداتها لموسم الشتاء، كانت الوزارة قد أنهت ترتيبات شاملة شملت تجهيز غرف الطوارئ في المركز والمديريات، ورفع جاهزية الآليات والمعدات المتخصصة للتعامل مع الثلوج والسيول والانجرافات، إضافة إلى تنظيم مناوبات ميدانية على مدار الساعة وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 


وتؤكد استمرارها في متابعة الأحوال الجوية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة المرورية خلال الظروف الجوية المختلفة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غا

تكنولوجيا لماذا تفكّر في شيء فتجده إعلانًا أمامك على الشاشة.. فهل يقرأ هاتفك أفكارك

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أهمية تعزيز تهيئة بيئة داعمة لتنافسية قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني، بما يعزز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي

أخبار محلية الغذاء والدواء تلتقي مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني

لف

منوعات ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد

أخبار محلية مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات لحظة إصابته خلال مواجهة العراق

أخبار محلية شاهد اول صورة ليزن النعيمات بعد اجراء العملية الجراحية اليوم



 






الأكثر مشاهدة