الأربعاء 2025-12-17 02:02 م

الجيش يستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة

الوكيل الإخباري-   باشرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل المستشفى الميداني الأردني في منطقة تلّ الهوا شمال قطاع غزة، بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز التي خضع لها مؤخراً.اضافة اعلان


وبدأ المستشفى في مرحلته الأولى استقبال الحالات الطارئة والحرجة، على أن يتم التوسع تدريجياً في الخدمات المقدمة لتشمل العيادات التخصصية، والمختبر، وقسم الأشعة، بما يسهم في التخفيف من الضغط الكبير الذي يعانيه القطاع الصحي في شمال قطاع غزة.

وكان المستشفى قد تعرض لأضرار نتيجة الظروف والتطورات الميدانية في شهر أيلول الماضي، والتي حالت دون وصول المرضى والمراجعين إليه، الأمر الذي استدعى نقل كوادره بإتجاه جنوب قطاع غزة لحين تحسن الأوضاع الأمنية.

ثم جرى تقييم فني شامل، وإجراء أعمال إصلاح وصيانة للمباني والمعدات الطبية، بهدف ضمان جاهزيتها الكاملة لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.
 
 


