قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2025م.



كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، حيث سينشر مشروع النظام على الموقع الإلكتروني للديوان لأخذ الآراء حوله.



وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.