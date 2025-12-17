قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، حيث سينشر مشروع النظام على الموقع الإلكتروني للديوان لأخذ الآراء حوله.
