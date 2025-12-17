الأربعاء 2025-12-17 12:12 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأربعاء، 17-12-2025 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2025م.
 
 كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر  الحكومية لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، حيث سينشر مشروع النظام على الموقع الإلكتروني للديوان لأخذ الآراء حوله.

اضافة اعلان

 

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

 

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام مؤسَّسة المواصفات والمقاييس عبير بركات الزهير على التَّقاعد.
 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غا

تكنولوجيا لماذا تفكّر في شيء فتجده إعلانًا أمامك على الشاشة.. فهل يقرأ هاتفك أفكارك

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أهمية تعزيز تهيئة بيئة داعمة لتنافسية قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني، بما يعزز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي

أخبار محلية الغذاء والدواء تلتقي مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني

لف

منوعات ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد

أخبار محلية مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات لحظة إصابته خلال مواجهة العراق

أخبار محلية شاهد اول صورة ليزن النعيمات بعد اجراء العملية الجراحية اليوم



 






الأكثر مشاهدة