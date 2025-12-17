الأربعاء 2025-12-17 12:12 م

الغذاء والدواء تلتقي مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أهمية تعزيز تهيئة بيئة داعمة لتنافسية قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني، بما يعزز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي
جانب من لقاء الغذاء والدواء مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني
الوكيل الإخباري-  أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أهمية تعزيز تهيئة بيئة داعمة لتنافسية قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني، بما يعزز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.

وحسب بيان للمؤسسة، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال لقاء مشترك نظمته المؤسسة مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني، بحضور مدير مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل الدكتورة نغم الحوراني، وجميع كوادر قسمي تسجيل واستيراد مستحضرات التجميل، بهدف بحث سبل تطوير آليات العمل المشترك في هذا القطاع الحيوي، ومناقشة التحديات والعمل على تذليلها.


وأشارت عبيدات إلى أن المؤسسة تضع في مقدمة أولوياتها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للقطاع، وتعزيز كفاءة الإجراءات ذات العلاقة بتسجيل مستحضرات التجميل بشكل مستمر، من خلال إدخال أحدث التقنيات التكنولوجية المتقدمة، والتوسع في التحول الرقمي بشكل متكامل، وتعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي، وزيادة عدد الكوادر البشرية، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة وضمان جودة المنتجات التي تصل إلى المستهلك، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.


وأكدت التزام المؤسسة بنهج التواصل والانفتاح على مقترحات القطاع وعقد اللقاءات المشتركة الدورية، معلنة عن إطلاق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لاستقبال مقترحات وملاحظات متلقي الخدمة والتعامل معها بالسرعة الممكنة وبإشرافها المباشر.


من جهتهم، قدم ممثلو القطاع في مداخلاتهم جملة من المقترحات المتعلقة بتعزيز قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، معربين عن تهنئتهم بمناسبة انضمام الأردن إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني (PIC/S)، ما يعكس التزام المؤسسة بأعلى معايير الجودة والرقابة الدوائية، ويعزز تنافسية الصادرات الوطنية.


وشهد اللقاء حضورا واسعا وتفاعلا لافتا من ممثلي الجهات والشركات العاملة في القطاع.

 
 


