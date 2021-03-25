الخميس 25-03-2021
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الخميس، 25-03-2021 06:57 م

لبنان يتسلّم الشحنة الأولى من لقاحات كورونا

لقاح
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن وصول أول شحنة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى لبنان عبر مرفق كوفاكس، والبالغة 33600 جرعة من لقاح أسترازينيكا.

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وقال المكتب الإقليمي، في بيان له اليوم الخميس، إن الهدف من إطلاق التطعيم في لبنان عبر مرفق كوفاكس، هو الوصول إلى 20 بالمئة على الأقل من السكان، اضافة الى اللاجئين والعمال المهاجرين.


وذكر البيان، أنه من المتوقع وصول دفعة أخرى من اللقاحات من مرفق كوفاكس في أوائل شهر نيسان المقبل، تتكون من 130 ألف جرعة، بالتوازي مع ذلك، يدعم القطاع الخاص في لبنان أيضًا توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19، في الأيام والأسابيع المقبلة.


 




 

 


 

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