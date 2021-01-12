ماليزيا تعلن حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - اعلن ملك ماليزيا، عبد الله باهانج، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في سائر انحاء البلاد، للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

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ونقلت وكالة الانباء الماليزية الوطنية "برناما" بيانا عن الديوان الملكي الماليزي، أوضحت فيه أن حالة الطوارئ فرضت على البلاد بعد تحذير رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، المواطنين من أنّ نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار.



واضاف البيان ان حالة الطوارئ ستستمر لغاية الأول من اّب المقبل، ويمكن رفعها قبل هذا التاريخ في حال انخفضت وتيرة انتشار الفيروس.



(بترا)

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