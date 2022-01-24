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الإثنين، 24-01-2022 07:10 ص

متى يتحول كورونا إلى مرض موسمي؟

تونس كورونا


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، عن الحالة التي سيتحول فيها فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى مرض موسمي.

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وأوضح المنظري، خلال لقائه أمس الأحد على قناة «أون»، أن وباء كورونا من الممكن أن يتحول إلى مرض موسمي في حالة انخفاض أعداد الإصابات والوفيات في كل أنحاء العالم.


وأكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتوسُّع مظلة اللقاحات، مشدداً على أنه بالإمكان الخروج من عام 2022 منتصرين بعد تحول كورونا إلى مرض موسمي.


وذكر أن 85% من السكان في إفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح، وأن في الشرق الأوسط تم تطعيم 32.5% من السكان بشكل كامل، متوقعاً أن يتم تطعيم 70% من السكان خلال منتصف العام.

 

البيان

 




 

 


 

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