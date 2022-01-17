أستراليا تعترف بلقاح 'سبوتنيك V' الروسي

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الطبية الأسترالية، اليوم الاثنين، اعترافها الرسمي باللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان



وأصدرت هيئة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) بيانا رسميا على موقعها قالت فيه إن جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كفيلتان بأن تكونا سببًا لتأكيد حالة التطعيم.



وأشار البيان إلى أن السلطات الأسترالية اعترفت باللقاح الروسي وكل من يقوم بتلقيه، وخصوصا لأغراض تحديد حالة تطعيم المسافر.



وتابع البيان أن اللقاح "سبوتنيك V" الروسي يوفر الحماية المطلوبة ويقلل من احتمالية انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين.

سبوتنيك عربي