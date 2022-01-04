ما الخطأ الذي ارتكب في تطعيم العالم ضد كورونا ؟

الوكيل الإخباري-تباطأت جائحة فيروس كورونا في البلدان المتقدمة بفضل حملات التطعيم الضخمة. اشترت البلدان مخزونات لتغطية سكانها وفي كثير من الحالات يكون لديها أكثر بكثير مما تحتاج.

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وفشلت البلدان الفقيرة بشكل عام في الاحتفاظ وشراء مخزون من اللقاح الذي تحتاجه.

يواجه العالم الآن مشكلة إعادة التوزيع ويقول ناشطون مواقع التواصل إن الجواب هو إجبار شركات الأدوية على مشاركة أسرارها من أجل جعل التصنيع ممكنا في أي بلد في العالم.





بي بي سي