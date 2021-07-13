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الثلاثاء، 13-07-2021 08:24 ص

مصر تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 9 أكتوبر

مصر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 110 إصابات و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 110 حالات، مقارنة مع 117 في بيانات الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 283212.


وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية المصرية ، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة الجمعة الأقل منذ 9 أكتوبر 2020 حينما تم تسجيل 106 حالات.


وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 13 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16403 أشخاص.


كما أفاد مجاهد بخروج 879 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 219291 شخصا.

 

المصدر :روسيا اليوم 


 




 

 


 

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